12.10.2018 12:47

В рамках социализации и подготовки к выборам харьковским осужденным выдали новые паспорта

11 октября 2018 государственное учреждение «Харьковская исправительная колония (№ 43)» посетил главный специалист Индустриального районного отдела в городе Харькове Генерального управления Государственной миграционной службы Харьковской области Дмитрий Доменюк.



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Фото: вручение паспортов

Он выдал осужденным шесть паспортов гражданина Украины и провел индивидуальное консультирование по вопросам паспортизации. Всего с начала года в учреждении осужденным оформлено и выдано 46 паспортов гражданина Украины взамен утраченных и один паспорт - впервые.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, содействие в получении осужденными паспортов гражданина Украины является одной из приоритетных задач персонала учреждений исполнения наказаний. Следствием этой работы в учреждении стало оформление с начала года уже 27 паспортов лицам, отбывающим наказание в колонии.