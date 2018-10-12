В рамках социализации и подготовки к выборам харьковским осужденным выдали новые паспорта

11 октября 2018 государственное учреждение «Харьковская исправительная колония (№ 43)» посетил главный специалист Индустриального районного отдела в городе Харькове Генерального управления Государственной миграционной службы Харьковской области Дмитрий Доменюк.
Он выдал осужденным шесть паспортов гражданина Украины и провел индивидуальное консультирование по вопросам паспортизации. Всего с начала года в учреждении осужденным оформлено и выдано 46 паспортов гражданина Украины взамен утраченных и один паспорт - впервые.
Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, содействие в получении осужденными паспортов гражданина Украины является одной из приоритетных задач персонала учреждений исполнения наказаний. Следствием этой работы в учреждении стало оформление с начала года уже 27 паспортов лицам, отбывающим наказание в колонии.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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