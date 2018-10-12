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12.10.2018  13:35   

Персонал харьковской колонии учили жить по новому Уставу Полиции Украины

12 октября 2018 в государственном учреждении «Хроливский исправительный центр (№ 140)» были проведены занятия по служебной подготовке по изучению нового Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины.


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Фото: изучение обновленного Устава

Начальником сектора по работе с персоналом Дмитрием Назаренко были доведены личному составу учреждения основные положения обновленного Устава Полиции: осовремененные виды поощрений, понятие дисциплинарного проступка, ответственность и дисциплинарные взыскания, порядок и сроки их применения.

«Проведение разъяснительной работы с персоналом положительно влияют на правовую осведомленность и состояние служебной дисциплины в учреждении», - отметил начальник учреждения Роман Хвостов.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции
 Тэги:  устав, полиция, харьков, обновленный, персонал, люстрация, охрана
 
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