Персонал харьковской колонии учили жить по новому Уставу Полиции Украины

12 октября 2018 в государственном учреждении «Хроливский исправительный центр (№ 140)» были проведены занятия по служебной подготовке по изучению нового Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины.
Начальником сектора по работе с персоналом Дмитрием Назаренко были доведены личному составу учреждения основные положения обновленного Устава Полиции: осовремененные виды поощрений, понятие дисциплинарного проступка, ответственность и дисциплинарные взыскания, порядок и сроки их применения.
«Проведение разъяснительной работы с персоналом положительно влияют на правовую осведомленность и состояние служебной дисциплины в учреждении», - отметил начальник учреждения Роман Хвостов.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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