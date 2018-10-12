12.10.2018 13:35

Персонал харьковской колонии учили жить по новому Уставу Полиции Украины

12 октября 2018 в государственном учреждении «Хроливский исправительный центр (№ 140)» были проведены занятия по служебной подготовке по изучению нового Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины.



://www.facebook.com/khadptspress/

Фото: изучение обновленного Устава

Начальником сектора по работе с персоналом Дмитрием Назаренко были доведены личному составу учреждения основные положения обновленного Устава Полиции: осовремененные виды поощрений, понятие дисциплинарного проступка, ответственность и дисциплинарные взыскания, порядок и сроки их применения.



«Проведение разъяснительной работы с персоналом положительно влияют на правовую осведомленность и состояние служебной дисциплины в учреждении», - отметил начальник учреждения Роман Хвостов.