12.10.2018 14:41

Работа для харьковских осужденных - на Холодной горе прошло специализированное профориентационное мероприятие

11 октября 2018 государственное учреждение «Холодногорская исправительная колония (№18)» посетила специалист городского центра занятости населения города Харькова Ирина Голубицкая.



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Фото: социализация заключенных

В классе подготовки к освобождению представитель центра прочитала осужденным лекцию на тему «Виды социальных услуг и материального обеспечения, предоставляет Государственная служба занятости». Она рассказала осужденным о порядке прохождения регистрации в городском центре занятости населения, о том какие документы для этого необходимы и какую помощь там могут предоставить. После лекции осужденные задали ей массу вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что проведение таких мероприятий предоставляет осужденным возможность честным трудом обеспечить свою будущую жизнь.