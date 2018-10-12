12.10.2018 15:01

Харьковская налоговая переходит на новый режим работы

Главное управление ГФС в Харьковской области сообщило об установлении нового режима работы Центров обслуживания плательщиков.



// kh.sfs.gov.ua

Теперь с понедельника по четверг Центры обслуживания плательщиков работают с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45.



Обеденный перерыв – с 13:00 до 13:45.



Кроме того, в последний день предельного срока представления отчетности, определенного пунктом 49.18 статьи 49 Налогового кодекса Украины (с учетом требований пункта 49.20 статьи 49 Налогового кодекса Украины), время работы Центров обслуживания плательщиков увеличивается до 20:00.