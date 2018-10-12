Главная Новости Власть Харьковская налоговая переходит на новый режим работы
12.10.2018  15:01   

Харьковская налоговая переходит на новый режим работы

Главное управление ГФС в Харьковской области сообщило об установлении нового режима работы Центров обслуживания плательщиков.


// kh.sfs.gov.ua

Теперь с понедельника по четверг Центры обслуживания плательщиков работают с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45.

Обеденный перерыв – с 13:00 до 13:45.

Кроме того, в последний день предельного срока представления отчетности, определенного пунктом 49.18 статьи 49 Налогового кодекса Украины (с учетом требований пункта 49.20 статьи 49 Налогового кодекса Украины), время работы Центров обслуживания плательщиков увеличивается до 20:00.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, режим работы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.10 Власть Предпринимателей Харькова призывают переходить на электронный чек 09.10 Экономика и промышленность На штрафах за контрабанду харьковская таможня заработала больше пяти миллионов гривен 09.10 Криминал и происшествия Харьковская предпринимательница потеряла больше 160 тысяч гривен на контрабандной торговле сигаретами
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием в Холодногорском районе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 