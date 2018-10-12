Харьковская налоговая переходит на новый режим работы

Главное управление ГФС в Харьковской области сообщило об установлении нового режима работы Центров обслуживания плательщиков.
Теперь с понедельника по четверг Центры обслуживания плательщиков работают с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45.
Обеденный перерыв – с 13:00 до 13:45.
Кроме того, в последний день предельного срока представления отчетности, определенного пунктом 49.18 статьи 49 Налогового кодекса Украины (с учетом требований пункта 49.20 статьи 49 Налогового кодекса Украины), время работы Центров обслуживания плательщиков увеличивается до 20:00.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.
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