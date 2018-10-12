12.10.2018 15:08

Игорь Терехов: Вечером на Алексеевке появится горячая вода, а с понедельника в Харькове стартует отопительный сезон

С понедельника – 15 октября – в Харькове стартует отопительный сезон.



// Городской Дозор

По какой концепции будут подключать город к теплоснабжению, обсудили на совещании с руководителями профильных департаментов и городских служб под председательством первого вице-мэра Игоря Терехова.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Мы получили полностью номинацию по газу по ХТС. Запустила работу ТЭЦ-5 – подогрев воды. Сегодня к вечеру мы планируем подключать, подавать горячую воду на Алексеевку, для нас это очень важно, мы не могли подавать, поскольку не работала ТЭЦ-5, сегодня она прогревается и начинает работать в нормальном рабочем режиме. С понедельника мы начинаем запуск тепла в социальную сферу: детские садики, школы, больницы. После этого – в жилой фонд. Поэтому все работы ведутся в плановом режиме. У нас нет опасений по работе магистралей, потому что на сегодняшний день мочень много переложили. Мы обеспечены трубой на основных магистралях.



Работы на основных тепломагистралях, что на капремонте, отметили в мэрии, уже на завершающем этапе. И уже через пару дней будут сданы все, включая и 49-ю по улице Шатиловской, и 94-ю по улице Благодатной и Амосова, на которых прошлой зимой произошли аварии.



Ежегодно пуск тепла в мегаполисе – своеобразный экзамен на оперативность для служб. Поэтому ближайшие выходные во всех районах Харькова будут созданы аварийные бригады реагирования, отметил первый вице-мэр.



Кроме того, чтобы войти в новый отопительный сезон без сбоев, город на следующей неделе планирует добавить финансирование тепловикам.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Для того, чтобы стабильно работали ХТС, мы оказываем им финансовую помощь из городского бюджета. На этой сессии мы тоже планируем дать гарантию ХТС на 70 миллионов гривен для того, чтобы они четко отработали с ТЭЦ-5, чтобы ТЭЦ-5 тоже была с номинацией на газ, чтобы ХТС тоже получали номинацию на газ и стабильно прошли отопительный сезон.



Раньше ТЭЦ-5 не работала из-за отсутствия номинации, сейчас и этот вопрос под контролем. И это при том, что ТЭЦ-5 не подчиняется городу, поскольку находится в частной собственности.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Да, сегодня они должны получить номинацию. И тоже проходить отопительный сезон. Все обязательства, которые город берет на себя по ХТС, и соответственно по ТЭЦ-5, мы в договорных отношениях выполнили.