13.10.2018 14:44

13 октября начинается почти полная украинизация телеэфира

Сегодня в Украине вступил в силу закон о языковых квотах на ТВ. Нацсовет обещает проверять каналы.



фото Jonas Sveningsson via flickr.com

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации», принятый в мае, начинает действовать.

Закон вступает в силу сегодня, сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Согласно закону, для телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории доля передач или фильмов на государственном языке должна составлять не меньше 75% в периоды между 7.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00.

Для местных телекомпаний квота составляет 60%. Отдельно установлена обязательная доля новостей на государственном языке — не меньше 75% в периоды с 7.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

Вещатели должны показывать фильмы и передачи, которые не являются их собственным продуктом, только на украинском языке (за исключением фильмов и передач, кроме детских и анимационных, которые созданы до 1 августа 1991 года). Фильмы и передачи, трансляция которых допускается не на государственном языке, должны быть с субтитрами на украинском языке.

Фильмы, созданные на территории республик бывшего СССР не на русском и не на украинском языке и в дальнейшем дублированные на русском, должны быть озвучены или дублированы на украинском.