16.10.2018 10:20

Наследство харьковчан военным сбором не облагают

16 октября на своей официальной странице региональная налоговая разместила расширенные объяснения относительно налогообложения наследства харьковчан.



://ubr.ua

Фото: Наследство

Главное управление ДФС в Харьковской области напоминает, что с 1 января 2017 объекты наследия, унаследованные не только членами семьи наследодателя первой степени родства, но и объекты наследия, унаследованные членами семьи второй степени родства облагаются налогом по нулевой ставке налога на доходы физических лиц.

Согласно пп.14.1.263 НКУ членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, дети, в том числе, усыновленные. Ко второй степени родства относятся, в частности, дед, бабка, дядя или тетя.

Также, Законом установлено, что в случае унаследования любых объектов наследия, облагаемых по нулевой ставке, оценочная стоимость таких объектов в целях налогообложения не определяется.

Не платят наследники в таких случаях и военный сбор.