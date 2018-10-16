Завтра – сессия Харьковского горсовета

Двадцать вторая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 17 октября в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
Начало сессии - в 10:00.
В повестке дня – 64 вопроса и «Разное».
В частности, депутаты рассмотрят вопрос выделения финансирования из городского бюджета для ТЭЦ-5.
«На этой сессии мы планируем дать гарантию ХТС на 70 миллионов гривен для того, чтобы они четко отработали с ТЭЦ-5, чтобы ТЭЦ-5 тоже была с номинацией на газ, чтобы ХТС тоже получали номинацию на газ и стабильно прошли отопительный сезон», – сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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