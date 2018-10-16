16.10.2018 12:17

Завтра – сессия Харьковского горсовета

Двадцать вторая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 17 октября в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).



// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Начало сессии - в 10:00.

В повестке дня – 64 вопроса и «Разное».

В частности, депутаты рассмотрят вопрос выделения финансирования из городского бюджета для ТЭЦ-5.

«На этой сессии мы планируем дать гарантию ХТС на 70 миллионов гривен для того, чтобы они четко отработали с ТЭЦ-5, чтобы ТЭЦ-5 тоже была с номинацией на газ, чтобы ХТС тоже получали номинацию на газ и стабильно прошли отопительный сезон», – сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.