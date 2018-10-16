16.10.2018 14:02

Больше двух тысяч правоохранителей будут охранять матч Лиги наций в Харькове

Сотрудники полиции, нацгвардейцы и курсанты обеспечат порядок во время футбольного матча.



// Нацполиция

Напомгним, 16 октября в 21:45 на стадионе «Металлист» состоится матч Лиги наций УЕФА между командами «Украина» – «Чехия».



Ожидается, что мероприятие посетят около 35 000 болельщиков.



Охрану публичной безопасности будут обеспечивать 1350 работников Нацполиции и 1090 правоохранителей из числа приданных сил – военнослужащие Нацгвардии, Харьковского университета воздушных сил, Харьковского национального университета внутренних дел и работники полиции из других регионов.



Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.