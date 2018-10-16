Больше двух тысяч правоохранителей будут охранять матч Лиги наций в Харькове

Сотрудники полиции, нацгвардейцы и курсанты обеспечат порядок во время футбольного матча.
Напомгним, 16 октября в 21:45 на стадионе «Металлист» состоится матч Лиги наций УЕФА между командами «Украина» – «Чехия».
Ожидается, что мероприятие посетят около 35 000 болельщиков.
Охрану публичной безопасности будут обеспечивать 1350 работников Нацполиции и 1090 правоохранителей из числа приданных сил – военнослужащие Нацгвардии, Харьковского университета воздушных сил, Харьковского национального университета внутренних дел и работники полиции из других регионов.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
влажн.:
давл.:
ветер: