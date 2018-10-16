Главная Новости Власть Больше двух тысяч правоохранителей будут охранять матч Лиги наций в Харькове
16.10.2018  14:02   

Больше двух тысяч правоохранителей будут охранять матч Лиги наций в Харькове

Сотрудники полиции, нацгвардейцы и курсанты обеспечат порядок во время футбольного матча.


// Нацполиция

Напомгним, 16 октября в 21:45 на стадионе «Металлист» состоится матч Лиги наций УЕФА между командами «Украина» – «Чехия».

Ожидается, что мероприятие посетят около 35 000 болельщиков.

Охрану публичной безопасности будут обеспечивать 1350 работников Нацполиции и 1090 правоохранителей из числа приданных сил – военнослужащие Нацгвардии, Харьковского университета воздушных сил, Харьковского национального университета внутренних дел и работники полиции из других регионов.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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