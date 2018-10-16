16.10.2018 14:20

По полторы гривны с каждой сотни дохода харьковчан принесли общегосударственному бюджету очередной рекордный сбор

Военный сбор в Украине ввели как временный налог. Он будет действовать до окончания реформирования Вооруженных сил Украины. Харьковщина проявила завидную стабильность и постоянный рост собираемости «временного» фискального бремени.



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Смена "старого" военного министра на гражданского не завершила реформирование украинской армии.

В Главном управлении ДФС в Харьковской области сообщили, что за 9 месяцев 2018 года в общегосударственный бюджет поступило 679,4 млн. грн. военного сбора.

Таким образом ожидаемый показатель выполнен на 104,2%, дополнительные поступления составляют 27,5 млн. грн.

Положительным для «реформирования армии» моментом является также увеличение поступлений военного сбора по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Прирост составил 101,0 млн. грн или 17,5%.

В сентябре 2018 году в бюджет поступило 81,9 млн. грн. При этом, ожидаемый показатель выполнен на 107,9%, дополнительные поступления составили 6,0 млн. грн.

Достигнут также рост сбора по сравнению с прошлым годом на 10,4 млн. грн или на 14,6%.

В то же время, обеспечено положительную динамику поступлений сбора в течение года. Если в январе они составляли 59,8. грн, то в сентябре уже 81,9 млн. «пробив» очередной психологический барьер.