16.10.2018 15:40

Студентов по «Качановке» водили. Как видно напоказ (ФОТО)

Государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» посетили слушатели Харьковского национального университета внутренних дел, по словам Начальника колонии "для адаптации".



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Фото: Качановская колония

Студентам и представителям университета провели экскурсию по территории учреждения, рассказали об истории и развитии колонии.

Гости посетили школу, ПТУ, санпропускник, столовую, больницу, ознакомились с производственными мощностями и бытом осужденных.

Как отмечает начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Явтушенко, экскурсия для слушателей Харьковского национального университета внутренних дел положительно влияет на процесс адаптации молодых специалистов к условиям несения службы, ведь опытные сотрудники делятся опытом, полезными советами.