Государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» посетили слушатели Харьковского национального университета внутренних дел, по словам Начальника колонии "для адаптации".
Студентам и представителям университета провели экскурсию по территории учреждения, рассказали об истории и развитии колонии.
Гости посетили школу, ПТУ, санпропускник, столовую, больницу, ознакомились с производственными мощностями и бытом осужденных.
Как отмечает начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Явтушенко, экскурсия для слушателей Харьковского национального университета внутренних дел положительно влияет на процесс адаптации молодых специалистов к условиям несения службы, ведь опытные сотрудники делятся опытом, полезными советами.
Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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