Засилье пластиковых карточек в кошельках харьковчан вскоре может сойти на нет

Вслед за e-рецептом для бизнеса НБУ презентует очередного «убийцу» пластиковых карт.
Внедрение в Украине системы мгновенных платежей может снизить интерес к перечислению средств между платежными карточками. Об этом сообщила директор департамента платежных систем НБУ Наталия Лапко, пишет Интерфакс-Украина.
«Сейчас мы переходим на стандарт ISO 20022, являющийся основой для мгновенных платежей, и на стандарт IBAN (от international bank account number), позволяющий указывать один реквизит, как указывается во всем мире. …мы к этому идем, впереди много изменений, и карточка, которая сейчас является платежным инструментом, скоро может стать не таким прогрессивным инструментом. Перевод со счета на счет может ее выжить», — сказала она.
Лапко напомнила, что стандарт ISO 20022 предполагает возможность отслеживать прохождение платежа на каждом его этапе.
Напомним, что НБУ в конце 2016 года запустил проект по переходу украинской платежной инфраструктуры на международный стандарт ISO 20022. Согласно плану проекта, окончательный переход запланирован на октябрь 2019 года.
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