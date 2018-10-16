16.10.2018 17:17

Засилье пластиковых карточек в кошельках харьковчан вскоре может сойти на нет

Вслед за e-рецептом для бизнеса НБУ презентует очередного «убийцу» пластиковых карт.



Фото: independent.co.uk

Внедрение в Украине системы мгновенных платежей может снизить интерес к перечислению средств между платежными карточками. Об этом сообщила директор департамента платежных систем НБУ Наталия Лапко, пишет Интерфакс-Украина.

«Сейчас мы переходим на стандарт ISO 20022, являющийся основой для мгновенных платежей, и на стандарт IBAN (от international bank account number), позволяющий указывать один реквизит, как указывается во всем мире. …мы к этому идем, впереди много изменений, и карточка, которая сейчас является платежным инструментом, скоро может стать не таким прогрессивным инструментом. Перевод со счета на счет может ее выжить», — сказала она.

Лапко напомнила, что стандарт ISO 20022 предполагает возможность отслеживать прохождение платежа на каждом его этапе.

Напомним, что НБУ в конце 2016 года запустил проект по переходу украинской платежной инфраструктуры на международный стандарт ISO 20022. Согласно плану проекта, окончательный переход запланирован на октябрь 2019 года.