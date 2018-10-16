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16.10.2018  17:40   

Минфин продолжит отслеживать харьковчан-получателей субсидий, несмотря на решение конституционного суда

Готовится законопроект, который снимет спорные моменты.


Фото: ukrafoto

Министерство финансов продолжит верификацию социальных выплат, несмотря на решение Конституционного Суда Украины о незаконности сбора персональных данных.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Минфин считает, что решение КСУ не влияет на процесс верификации, потому что информация о получателях государственных пособий "деперсонифицируется".

Кроме того, Минфин разработал и подал на рассмотрение Кабинета министров проект закона "О верификации и мониторинге государственных выплат", который позволит законодательно урегулировать основные правовые и организационные основы проведения проверки государственных выплат в Украине и снимет те оговорки, которые возникли у Конституционного суда.

"Верификация государственных выплат направлена на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна. Экономическое благосостояние граждан - это и есть легитимная цель, которую преследует Минфин, осуществляя верификацию субсидий", - сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Напомним, пункт 40 заключительных положений Бюджетного кодекса, который частично был признан незаконным, говорит, что при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат Министерство финансов Украины имеет право получать информацию, содержащую банковскую тайну, персональные данные.

Источник:   lb.ua
 Тэги:  субсидия, мониторинг, харьков, суд, решение, верификация
 
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