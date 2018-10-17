17.10.2018 09:45

Земельные паи на Харьковщине периодически возвращаются в собственность общин по причине «нерасторопности» наследников

В Нотариальной Палате Украины разъяснили процедуру оформления наследства, чтоб подобного не случалось



Фото: перерегистрация пая

Региональные прокуроры периодически возвращают в госсобственность «ничейные» земли. Недавний такой случай произошел в Волчанском районном суде, который удовлетворил 3 иска прокуратуры о возврате сельской территориальной общине земельных участков владельцы которой умерли, не передав паи по наследству. Иногда в волокиете с паями обвиняют нотариусов.

Как сообщил первый заместитель руководителя Чугуевской местной прокуратуры Иван Ена, все эти участки расположены на территории Ивановского сельского совета Волчанского района и подпадают под так называемую категорию выморочного наследства.

Подготовка к конечному этапу оформления наследственных прав на земельные паи, то есть к выдаче свидетельства о праве на наследство, предусматривает сбор большого количества информации в отношении паев, как наследственного имущества от различных учреждений, включая БТИ, Госземагентство, Пенсионный фонд, налоговую, оценщиков. И это не исчерпывающий перечень.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе Нотариальной палаты Украины, перед тем, как наследник пожелает оформить свои наследственные права на земельные паи необходимо:

- во-первых, получить все необходимые запросы;

- во-вторых, при оформлении наследственных прав на жилой дом или квартиру, съездить в районный центр в БТИ (заказать необходимые документы, а затем приехать еще раз и уже их забрать), при этом предоставление таких услуг тоже достаточно дорогостоящее;

- в-третьих, в случае оформления наследственных прав на земельный участок лице нужно будет сходить в Госземагентство, заказать выписки из ГЗК на земельные участки умершего.

А в большинстве случаев, перед тем, как землю внесут в ГЗК, еще и необходимо изготовить техническую документацию на каждый земельный участок. В свою очередь, техническую документацию делают частные землеустроительные организации, и оказания таких услуг также является достаточно длительным и стоимостным;

- в-четвертых, для дарения (в случае начисления госпошлины), а иногда - для оформления наследства, необходимо произвести оценку, которую проводят частные оценщики и ныне является достаточно дорогостоящей услугой;

- в-пятых, чтобы подтвердить родственные отношения, в большинстве случаев крестьянину съездить в районный центр, где находится отдел ГРАЦС, для получения повторных свидетельств или обратиться в суд для установления факта родственных отношений.

Поэтому в НПУ отмечают, что оформление любых наследственных прав - это очень сложный, многоэтапный и достаточно длительный во времени процесс, который даже в сегодняшних реалиях не зависит от воли нотариуса.