В Харькове начала работу сессия городского совета

Двадцать вторая сессия Харьковского городского совета VII созыва началась в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7)
На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.
Для работы сессии зарегистрировалось 76 депутатов.
В повестку дня включено 63 вопроса и «Разное».
Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.
Первым вопросом рассматривалось принятие Топчием А.А. депутатских полномочий. Алексей Топчий - директор КСП «Харьковгорлифт», выдвинут кандидатом в депутаты Харьковской городской организации партии «Відродження». Признан избранным по очередности в связи с прекращением полномочий депутата горсовета Ивана Поповича, который умер 23 августа 2018 года.
Ему вручили удостоверение и значок депутата. Он вошел в состав депутатской комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности и во фракцию партии «Відродження».
Следом была принята за основу повестка дня.
Дальше начались выступления записавшихся депутатов.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
влажн.:
давл.:
ветер: