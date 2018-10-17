17.10.2018 10:02

В Харькове начала работу сессия городского совета

Двадцать вторая сессия Харьковского городского совета VII созыва началась в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7)



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На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 76 депутатов.



В повестку дня включено 63 вопроса и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.

Первым вопросом рассматривалось принятие Топчием А.А. депутатских полномочий. Алексей Топчий - директор КСП «Харьковгорлифт», выдвинут кандидатом в депутаты Харьковской городской организации партии «Відродження». Признан избранным по очередности в связи с прекращением полномочий депутата горсовета Ивана Поповича, который умер 23 августа 2018 года.

Ему вручили удостоверение и значок депутата. Он вошел в состав депутатской комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности и во фракцию партии «Відродження».

Следом была принята за основу повестка дня.

Дальше начались выступления записавшихся депутатов.