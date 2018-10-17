28 харьковчан получат премию городского совета

Депутаты присудили ежегодную Премию Харьковского городского совета ряду ученых, врачей, социальных и коммунальных работников.
В этом году премия горсовета присуждена 28-ти харьковчанам. Премии получат ученые, врачи, деятели культуры и искусства, представители социальной сферы, волонтеры, спортсмены, коллективы харьковских предприятий, председатели уличных комитетов, рабочие жилищно-коммунального хозяйства, а также ученик 3-го класса Тихон Черняев, который стал чемпионом мира по шахматам среди юношей и девушек.
Со списком лауреатов премии можно ознакомиться здесь.
Напомним, что ежегодная Премия Харьковского городского совета присуждается за весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления города. Премия была учреждена в 2009 году. За это время ее лауреатами стали более 300 человека.
Премия присуждается в 9-ти номинациях: «Развитие самоорганизации населения», «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь», «Образование и наука», «Здравоохранение и социальная защита», «Развитие физической культуры и спорта», «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология», «Творческие достижения», «Укрепление международных связей» и «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка».
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
влажн.:
давл.:
ветер: