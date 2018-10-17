17.10.2018 11:36

28 харьковчан получат премию городского совета

Депутаты присудили ежегодную Премию Харьковского городского совета ряду ученых, врачей, социальных и коммунальных работников.



// city.kharkov.ua

В этом году премия горсовета присуждена 28-ти харьковчанам. Премии получат ученые, врачи, деятели культуры и искусства, представители социальной сферы, волонтеры, спортсмены, коллективы харьковских предприятий, председатели уличных комитетов, рабочие жилищно-коммунального хозяйства, а также ученик 3-го класса Тихон Черняев, который стал чемпионом мира по шахматам среди юношей и девушек.

Со списком лауреатов премии можно ознакомиться здесь.

Напомним, что ежегодная Премия Харьковского городского совета присуждается за весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления города. Премия была учреждена в 2009 году. За это время ее лауреатами стали более 300 человека.

Премия присуждается в 9-ти номинациях: «Развитие самоорганизации населения», «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь», «Образование и наука», «Здравоохранение и социальная защита», «Развитие физической культуры и спорта», «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология», «Творческие достижения», «Укрепление международных связей» и «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка».