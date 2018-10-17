17.10.2018 12:19

Депутаты просят Гройсмана быстрее разработать механизм компенсации населению установки индивидуальных счетчиков газа

Депутатский корпус Харьковского городского совета выразил обеспокоенность ситуацией относительно обеспечения защиты законных прав и интересов граждан при установке индивидуальных приборов учета природного газа.



// city.kharkov.ua

Соответствующее обращение к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману было принято на сессии горсовета 17 октября.



«В связи с повышением цен и тарифов на коммунальные услуги все более злободневным становится вопрос об учете этих услуг, в частности, крайне актуальным является вопрос об обеспечении коммерческого учета природного газа», - говорится в обращении.



Депутаты подчеркнули, что, в соответствии с законодательством, бытовые потребители природного газа - физические лица (население) могут самостоятельно обеспечить установку индивидуальных счетчиков с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими оплачиваются по тарифу за распределение природного газа. Порядок и размеры компенсации расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета природного газа устанавливаются Кабинетом Министров Украины.



«С целью защиты законных прав и интересов граждан, Харьковский городской совет обращается к вам с просьбой об ускорении разработки и утверждении порядка и размеров компенсации расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета природного газа для потребителей природного газа - физических лиц (населения)», - сказано в обращении горсовета.