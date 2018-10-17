Офисы налоговой в Харькове работают в новом режиме

Для Центров обслуживания плательщиков установлен новый режим работы.
Теперь с понедельника по четверг Центры обслуживания плательщиков работают с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45.
Обеденный перерыв – с 13:00 до 13:45, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области.
Кроме того, в последний день предельного срока представления отчетности, определенного пунктом 49.18 статьи 49 Налогового кодекса Украины (с учетом требований пункта 49.20 статьи 49 Налогового кодекса Украины), время работы Центров обслуживания плательщиков увеличивается до 20:00.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
влажн.:
давл.:
ветер: