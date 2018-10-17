17.10.2018 12:37

Офисы налоговой в Харькове работают в новом режиме

Для Центров обслуживания плательщиков установлен новый режим работы.



// kh.sfs.gov.ua

Теперь с понедельника по четверг Центры обслуживания плательщиков работают с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45.



Обеденный перерыв – с 13:00 до 13:45, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области.



Кроме того, в последний день предельного срока представления отчетности, определенного пунктом 49.18 статьи 49 Налогового кодекса Украины (с учетом требований пункта 49.20 статьи 49 Налогового кодекса Украины), время работы Центров обслуживания плательщиков увеличивается до 20:00.