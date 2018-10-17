17.10.2018 15:49

Миссия: пересечь границу - новые правила для иностранцев

Пограничники информируют о новом Постановлении Кабмина Украины.



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Госпогранслужба обращает внимание пересекающих государственную границу Украины на то, что 3 октября 2018 Кабинетом Министров Украины было принято Постановление № 798 "Об утверждении Порядка регистрации паспортных документов иностранцев и лиц без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу".

Согласно постановлению, регистрация паспортных документов осуществляется в случае въезда иностранцев, являющихся гражданами государств с визовым порядком въезда, или лиц без гражданства - на срок, указанный в визовой информационно-телекоммуникационной системе, а в случае отсутствия такой информации - соответственно к сведениям, указанным в визовой этикетке.

Также осуществляется регистрация иностранцев, являющихся гражданами государств с безвизовым порядком въезда, если они прибывают в Украину на срок не более 90 дней в течение 180 дней, если другой срок не определен международными договорами Украины.

Кроме того, в случае въезда иностранцев или лиц без гражданства с целью транзитного проезда по территории Украины - на срок, определенный в проездном билете, а в случае отсутствия билета - на срок, фактически необходимый для пересечения территории Украины на соответствующем виде транспорта.

Регистрация паспортных документов иностранцев и лиц без гражданства в пункте пропуска происходит путем проставления в паспортном документе или иммиграционной карточке иностранца или лица без гражданства или в других документах, предусмотренных законодательством, отметки «Въезд».

После этого сведения об иностранце или лице без гражданства, их паспортных данных, вносятся в соответствующий реестр.

Отметка «Въезд», проставленная в паспортном документе или иммиграционной карточке, действительна на всей территории Украины независимо от места пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства на территории Украины.