17.10.2018 17:17

В Доме со шпилем прекратят незаконные строительные работы

На сессии городского совета мэр Харькова Геннадий Кернес поручил райадминистрации принять меры, чтобы прекратить незаконные строительные работы.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 17 октября, на сессии горсовета заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



Жильцы дома сообщили, что в подъезде №2 ведутся самовольные строительные работы. Это привело к разрушению стен и повышению нагрузки на внутридомовые сети.



По словам председателя Администрации Основянского района Анны Головчанской, в подвальных помещениях подъезда действительно ведется незаконная реконструкция.



Геннадий Кернес поручил райадминистрации и профильным департаментам горсовета принять меры, чтобы прекратить незаконные строительные работы.



«Необходимо прекратить это строительство в связи с тем, что у них нет ни одного соответствующего разрешения. Надо опечатать этот объект, и пусть только попробуют сорвать эти пломбы - будут отвечать», - заявил городской голова.



Также он поручил создать рабочую группу в составе руководителей профильных департаментов, депутатов горсовета во главе с первым заместителем городского головы Игорем Тереховым. Они проверят и другие жалобы жильцов Дома со шпилем на работу ряда кафе, расположенных в этом доме.