17.10.2018 17:46

В Харькове появилась улица Александры Беловой

Решение назвать улицу в честь женщины - Праведника народов мира приняла сессия Харьковского горсовета.



city.kharkov.ua

Новая улица в честь харьковчанки, Праведника народов мира Александры Беловой появилась в Харькове.



Соответствующее решение было принято сегодня, 17 октября, на сессии Харьковского городского совета.



Улица расположена между ул. Тобольской и ул. 23 Августа, ранее она была безымянной.



Подробнее об Александре Беловой, расстрелянной нацистами в 1942 году, можно прочитать здесь.



Кроме того, на сессии переименовали часть ул. Сидора Ковпака (№3-33, 8, от улицы Борткевича до улицы Шевченко) в переулок Борткевича.