В Харькове появилась улица Александры Беловой

Решение назвать улицу в честь женщины - Праведника народов мира приняла сессия Харьковского горсовета.
Новая улица в честь харьковчанки, Праведника народов мира Александры Беловой появилась в Харькове.
Соответствующее решение было принято сегодня, 17 октября, на сессии Харьковского городского совета.
Улица расположена между ул. Тобольской и ул. 23 Августа, ранее она была безымянной.
Подробнее об Александре Беловой, расстрелянной нацистами в 1942 году, можно прочитать здесь.
Кроме того, на сессии переименовали часть ул. Сидора Ковпака (№3-33, 8, от улицы Борткевича до улицы Шевченко) в переулок Борткевича.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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