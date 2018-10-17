Главная Новости Власть В Харькове появилась улица Александры Беловой
17.10.2018  17:46   

В Харькове появилась улица Александры Беловой

Решение назвать улицу в честь женщины - Праведника народов мира приняла сессия Харьковского горсовета.


city.kharkov.ua

Новая улица в честь харьковчанки, Праведника народов мира Александры Беловой появилась в Харькове.

Соответствующее решение было принято сегодня, 17 октября, на сессии Харьковского городского совета.

Улица расположена между ул. Тобольской и ул. 23 Августа, ранее она была безымянной.

Подробнее об Александре Беловой, расстрелянной нацистами в 1942 году, можно прочитать  здесь.

Кроме того, на сессии переименовали часть ул. Сидора Ковпака (№3-33, 8, от улицы Борткевича до улицы Шевченко) в переулок Борткевича.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков, белова
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.10 Власть У предпринимателей появилась возможность добровольно возмещать задолженность 17.10 Власть В Доме со шпилем прекратят незаконные строительные работы 17.10 Власть Депутаты просят Гройсмана быстрее разработать механизм компенсации населению установки индивидуальных счетчиков газа
 
 

Видео

Вкусные украинские традиции. В Змиевском районе прошёл фестиваль борща
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 