17.10.2018 18:18

У предпринимателей появилась возможность добровольно возмещать задолженность

Соответствующее решение было принято сегодня, 17 октября, на сессии Харьковского городского совета.



//pivdenne.kh.ua

В Харькове ввели порядок добровольного возмещения средств за пользование землей.



Соответствующее решение было принято сегодня, 17 октября, на сессии Харьковского городского совета. Сессия утвердила Порядок добровольного возмещения безосновательно сохраненных средств за использование земель коммунальной формы собственности на территории города.



Теперь землепользователи, которые не оформили договоры аренды, смогут добровольно возместить задолженность в размере арендной платы. Это значительно упростит процедуру возмещения средств и создаст дополнительный правовой механизм пополнения городского бюджета.



Как отметил директор Департамента территориального контроля Алексей Калина, всего за девять месяцев этого года департамент предъявил нарушившим правила землепользования более 140 исков на сумму 150 млн грн. Из них около 33 млн грн было выиграно по судебным решениям.



По словам Алексея Калины, подобный порядок существует и в других городах Украины. Такая процедура предусмотрена Конституцией Украины, гражданским законодательством, хозяйственным процессом.



«Этот механизм сократит время нашей работы. Если раньше землепользователь хотел сумму в размере арендной платы погасить, он этого сделать не мог, так как не было соответствующей процедуры. А теперь предприниматель сделает это добровольно, и средства поступят в городской бюджет», - объяснил директор департамента.



Отметим, что ранее для того, чтобы предъявить иск предпринимателям, которые не оплачивают аренду земли, необходимо было выделить земельный участок в натуре, произвести геодезические работы, выехать на место, собрать большое количество документации, запросов в различные инстанции, оплатить судебный сбор, затем предъявить иск в первую инстанцию, потом, как правило, происходило обжалование решения одной из сторон и т.д. И при этом есть предприниматели, которые готовы сразу оплатить причиненный ущерб. Для этого и был принят порядок добровольного возмещения средств.