17.10.2018 17:57

Игорь Терехов: На переходах возле школ будут появляться лежачие полицейские

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел встречу с родителями учащихся учебных учреждений Московского района в Харьковской специализированной школе №3.



// Городской Дозор

Тет-а-тет с родительским активом Московского района. Обсуждение наболевших и проблемных вопросов и поиск их решения. Именно так прошла встреча первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова с родителями школьников и дошкольников Московского района.



Один из первоочередных вопросов, который беспокоит обе стороны, – безопасность детей. Установка видеонаблюдения, тревожных кнопок в каждом классе и охрана школы - и это малая часть того, что сейчас делает город, чтобы обезопасить малышей. Поэтому работать есть над чем, отметил первый вице-мэр. В том числе, говорит, это касается и дорог, ведущих в учебные заведения.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Очень много вопросов, которые перед нами ставились, это именно по благоустройству территории вблизи школ, это вопросы внутриквартальных дорог. Это вопросы, естественно, переходов. Хочу сказать, что переходы возле школ - это, конечно, зона риска. Поэтому в тех случаях, когда возможно, конечно, будут появляться запрещающие знаки, предупреждающие знаки о переходе детей. Будут появляться лежачие полицейские, дабы ограничивать скоростные режимы для тех водителей, которые его нарушают.



Город займется не только обустройством подъездных дорог к территории школ, но и системой автоматической противопожарной безопасности, продолжит ремонты спортивных и актовых залов и столовых. Эти вопросы также поднимались во время собрания. Интересовались родители и общим состоянием парков и скверов в городе.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Было очень много интересных вопросов, касающихся и строительства зоопарка, и благоустройства скверов, и это, в том числе, и парк Победы, потому что люди задавали вопрос и по тому, когда будет благоустраиваться парк Победы. Это очень здорово, потому что многие вопросы касались не только школ, не только близлежащей территории школ, ну и благоустройства микрорайонов. Людям действительно не безразлично, в каком городе они живут, им не безразличен город Харьков, видно, что люди - патриоты, любят свой город и стремятся к тому, чтобы он был красивей и безопасней.



Всего было около 40 вопросов, и ни один не остался без внимания. Ведь главная цель таких встреч, подчеркнул Игорь Терехов, не только выслушать проблемные вопросы, но и сформировать план работы города на следующий год.



Марина Голищев, председатель родительского совета Московского района:

Мы видим это, все меняется в школах, в садах. Все это постепенно делается. Да, это не быстро. Но это меняется, это делается и это факт. И родители это видят. Это не громогласно где-то, это все реально происходит. То есть появляются площадки, стадионы, меняются окна. Я мама такая же, как и другие родители, мы все это видим воочию, можно пощупать, потрогать, выйти погулять по асфальтированной дорожке. Огромное спасибо, я считаю город Харьков в этом отношении - в сотрудничестве с родителями - это ну просто 200 балов. Я считаю, 200 балов.



Напомним, это третья встреча Игоря Терехова с родительскими активами районов Харькова. Первый вице-мэр уже провел встречи с родительскими активами Индустриального и Основянского районов. В ближайшее время Игорь Терехов планирует встретиться с родителями всех районов города.