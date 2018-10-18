18.10.2018 09:20

Региональная фискальная служба совместно с органами власти решают вопрос наполнения местных бюджетов (ФОТО)

Руководитель фискальной службы региона Николай Рыбаков принял участие в общем собрании уполномоченных представителей Ассоциации органов местного самоуправления



//kh.sfs.gov.ua

Фото : Форум ассоциации

Одной из тем, вынесенных на обсуждение, стали вопросы наполнения местных бюджетов и легализации трудовых отношений.

Во время своего доклада, Николай Рыбаков в частности отметил, что местные налоги и сборы, будучи неотъемлемой частью фискальной системы государства, выступают основой финансовой независимости местных органов власти. Средства местного бюджета в первую очередь - это средства общины или административного района.

«Из-за неуплаты налогов с« теневых »доходов местные бюджеты теряют значительные средства. Высокий уровень тенизации рынка труда остается одной из главных угроз социальной безопасности. Приоритетным в вопросе наполнения местных бюджетов наша общая работа по легализации труда », - обратился к присутствующим налоговик.

Николай Рыбаков сообщил представителям Ассоциации о результатах проведения разъяснительных мероприятий, фискальная служба области совместно с управлением Гоструда проводила в течение сентября (Распоряжение Кабинета Министров Украины от 5 сентября т.г. №649 «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения »).

«Только в октябре с.г. больше 11000 работодателей (11022) оказали сообщения о приеме на работу почти 30 000 (29 957) наемных работников (в т.ч. 7 269-тью предпринимателями – 16 602 чел.) », - проинформировал руководитель фискального ведомства. Далее он призвал присутствующих председателей райсоветов и территориальных общин позаботиться о социально-экономическом развитии и провести с населением соответствующую разъяснительную работу.

Кроме того, по итогам встречи было решено активизировать работу комиссий, созданных при государственных администрациях, с целью предупреждения неофициального оформления работников и выплаты заработной платы «в конвертах» на предприятиях, учреждениях и заведениях соответствующих территориальных общин.