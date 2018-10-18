Петр Порошенко подписал закон о бесплатном оздоровлении детей погибших журналистов

Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в статью 1 закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей« относительно расширения категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Закон обеспечивает право на оздоровление и отдых за счет бюджетных средств детям погибших журналистов.
«Целью проекта закона Украины является признание на законодательном уровне детей погибших журналистов или тех, которым присвоена инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, нуждающимися в особом социальном внимании и поддержке», - говорится в пояснительной записке к документу.
Закон вступит в силу через три месяца со дня его публикации.
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