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18.10.2018  09:40   

Петр Порошенко подписал закон о бесплатном оздоровлении детей погибших журналистов

Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в статью 1 закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей« относительно расширения категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки.


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Фото: Президент Украины

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон обеспечивает право на оздоровление и отдых за счет бюджетных средств детям погибших журналистов.

«Целью проекта закона Украины является признание на законодательном уровне детей погибших журналистов или тех, которым присвоена инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, нуждающимися в особом социальном внимании и поддержке», - говорится в пояснительной записке к документу.

Закон вступит в силу через три месяца со дня его публикации.

 

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  президент, харьков, журналист, дети оздоровление
 
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