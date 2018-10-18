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18.10.2018  11:25   

На Харьковщине вводят ограничения для любителей зимней рыбалки

С 1 ноября вводится запрет на вылов рыбы и других водных биоресурсов на зимовальных ямах на рыбохозяйственных водных объектах Харьковской области


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Об этом сообщили в Управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

По данным управления, запрет будет действовать до окончания зимнего периода 2018-19 годов, то есть до момента вскрытия льда на водоеме.

Также управление создало он-лайн карту, которая очерчивает границы зимовальных ям.

"Любительский лов рыбы в зимний период разрешается зимними удочками с блесной с крючком не больше №10, мормышкой, наживной и живцем снастями с общим количеством крючков на водоемах общего пользования не более пяти на одного рыбака. Кроме того запрещается лов рыбы в пригреблевых участках на расстоянии ближе 500 метров от плотин, и вблизи мостов, которые охраняются, в пределах режимных зон охраны", - сказано в сообщении.

За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная и уголовная ответственности - штрафы, конфискация орудий и средств лова, незаконно добытых биоресурсов, а также лишение свободы до трех лет.

Источник:   Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыбалка, харьков, ограничение, правила
 
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