На Харьковщине вводят ограничения для любителей зимней рыбалки

С 1 ноября вводится запрет на вылов рыбы и других водных биоресурсов на зимовальных ямах на рыбохозяйственных водных объектах Харьковской области
Об этом сообщили в Управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области.
По данным управления, запрет будет действовать до окончания зимнего периода 2018-19 годов, то есть до момента вскрытия льда на водоеме.
Также управление создало он-лайн карту, которая очерчивает границы зимовальных ям.
"Любительский лов рыбы в зимний период разрешается зимними удочками с блесной с крючком не больше №10, мормышкой, наживной и живцем снастями с общим количеством крючков на водоемах общего пользования не более пяти на одного рыбака. Кроме того запрещается лов рыбы в пригреблевых участках на расстоянии ближе 500 метров от плотин, и вблизи мостов, которые охраняются, в пределах режимных зон охраны", - сказано в сообщении.
За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная и уголовная ответственности - штрафы, конфискация орудий и средств лова, незаконно добытых биоресурсов, а также лишение свободы до трех лет.
Возможны новые перспективные знакомства, укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению – у вас будет шанс добиться от окружающих давно желаемого.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
влажн.:
давл.:
ветер: