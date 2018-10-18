18.10.2018 14:46

Изменены правила получения паспорта Украины в форме ID-карты

Изменения внесены постановлением Кабимна.



ubr.ua

Кабинет Министров Украины постановлением от 03.10.2018 № 795 внес изменения в порядок оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты. Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 № 302 «Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины».



С 5 октября 2018 граждане Украины имеют возможность осуществить обмен паспорта в форме книжечки на паспорт в форме карточки по желанию в любое время.



Миграционная служба подчеркивает, что обязательная замена документов законодательством не предусмотрена, согласно закону все ранее выданные документы будут действовать до окончания срока их действия.



Также, если лицо достигло 25-ти или 45-ти летнего возраста и не обратилась в течение месяца после достижения соответствующего возраста для вклеивания фотографии в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, то такой паспорт подлежит обмену на паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.



Отметим, введение паспорта в форме карточки в Украине началось в январе 2016 года, и к этому времени новые паспорта выдавались только в случае обмена паспорта в связи с изменением информации, непригодностью для использования, вместо утраченного или похищенного, а также лицам, достигшим 14-летнего возраста и оформляют паспорт впервые.



Первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно, за замену и восстановление документа необходимо оплатить административный сбор, размер которого составляет 279 грн.