18.10.2018 14:45

Решение сессии Харьковского Горсовета получило понимание и поддержку в Минрегионстрое

Наличие генерального плана и зонинга города стимулирует его развитие – считает Лев Парцхаладзе



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Фото: Саржин яр

Рекреационные зоны Харькова, реконструкция Саржиного яра и парка им. Шевченко получили законодательную поддержку в виде новых государственных строительных норм (ГСН). Лев Парцхаладзе напомнил, что в новых ГСН «Планирование и застройка территорий» введены новые понятия - линии ограничения застройки. А именно: «голубая линия», что ограничивает этажность и силуэт застройки, «зеленая линия» для ограничения строительства в зеленых зонах, а также политика безопасности «желтая линия». «Каждый населенный пункт должен теперь разработать в генеральном плане определенный раздел с этими линиями ограничения застройки», - добавил он.

На сессии горсовета путем выдачи решений на эксплуатацию земельных участков «Зеленые линии» четко определены.

Заместитель Министра также отметил, что сейчас нарушен баланс - жилье строится быстро и непропорционально необходимом количестве социальной инфраструктуры. «Согласно расчетам по ГСН, на 1000 жителей должно быть обеспечено 35 мест в детском саду, 135 мест - в школе. И когда разрабатывается генеральный план, то все делается согласно ДБН, как я говорил », - отметил Лев Парцхаладзе.

А также он подчеркнул, что наличие актуальной комплексной градостроительной документации должна остановить хаотическую застройку многих населенных пунктов и дать возможность им развиваться пропорционально, с соответствующей социальной инфраструктурой.