Главная Новости Власть Игорь Терехов: На базе стадиона «Восток» создадим специализированную школу по футболу
18.10.2018  16:08   

Игорь Терехов: На базе стадиона «Восток» создадим специализированную школу по футболу

Бывший стадион «Электротяжмаша», расположенный недалеко от станции метро «Индустриальная», построен в 1972 году. На его базе и была организована детско-юношеская спортивная школа «Восток».


// Городской Дозор

Именно здесь город планирует провести глобальную реконструкцию, чтобы создать целый комплекс футбольных полей.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
Мы планируем, что на базе этого стадиона будет сделана специализированная детско-юношеская школа по футболу. Будет одно большое поле, кроме этого, будет очень много полей с искусственным покрытием. Понятно, что соответственно будут увеличены раздевалки, трибуны расположат по-другому.

Сейчас практически полностью утвержден проект реконструкции стадиона, на разработку которого были выделены средства из городского бюджета. Работы начнутся с обустройства прилегающей территории.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
Как первый этап там нужно будет и парковки делать, кроме того, от метро будем делать дорогу, освещать её. Это специализированная школа, в которую будут ездить дети не только Индустриального района, но и из других районов.

Проект в целом, отмечает первый вице-мэр, дорогостоящий и по времени его реализации длительный. По предварительным подсчетам, на реконструкцию стадиона понадобится около 2 лет.

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Тэги:  терехов, стадион, харьков, восток, реконструкция
 
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