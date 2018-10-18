18.10.2018 16:08

Игорь Терехов: На базе стадиона «Восток» создадим специализированную школу по футболу

Бывший стадион «Электротяжмаша», расположенный недалеко от станции метро «Индустриальная», построен в 1972 году. На его базе и была организована детско-юношеская спортивная школа «Восток».



// Городской Дозор

Именно здесь город планирует провести глобальную реконструкцию, чтобы создать целый комплекс футбольных полей.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Мы планируем, что на базе этого стадиона будет сделана специализированная детско-юношеская школа по футболу. Будет одно большое поле, кроме этого, будет очень много полей с искусственным покрытием. Понятно, что соответственно будут увеличены раздевалки, трибуны расположат по-другому.



Сейчас практически полностью утвержден проект реконструкции стадиона, на разработку которого были выделены средства из городского бюджета. Работы начнутся с обустройства прилегающей территории.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Как первый этап там нужно будет и парковки делать, кроме того, от метро будем делать дорогу, освещать её. Это специализированная школа, в которую будут ездить дети не только Индустриального района, но и из других районов.



Проект в целом, отмечает первый вице-мэр, дорогостоящий и по времени его реализации длительный. По предварительным подсчетам, на реконструкцию стадиона понадобится около 2 лет.