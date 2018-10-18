Игорь Терехов: На базе стадиона «Восток» создадим специализированную школу по футболу

Бывший стадион «Электротяжмаша», расположенный недалеко от станции метро «Индустриальная», построен в 1972 году. На его базе и была организована детско-юношеская спортивная школа «Восток».
Именно здесь город планирует провести глобальную реконструкцию, чтобы создать целый комплекс футбольных полей.
Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
Мы планируем, что на базе этого стадиона будет сделана специализированная детско-юношеская школа по футболу. Будет одно большое поле, кроме этого, будет очень много полей с искусственным покрытием. Понятно, что соответственно будут увеличены раздевалки, трибуны расположат по-другому.
Сейчас практически полностью утвержден проект реконструкции стадиона, на разработку которого были выделены средства из городского бюджета. Работы начнутся с обустройства прилегающей территории.
Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
Как первый этап там нужно будет и парковки делать, кроме того, от метро будем делать дорогу, освещать её. Это специализированная школа, в которую будут ездить дети не только Индустриального района, но и из других районов.
Проект в целом, отмечает первый вице-мэр, дорогостоящий и по времени его реализации длительный. По предварительным подсчетам, на реконструкцию стадиона понадобится около 2 лет.
Возможны новые перспективные знакомства, укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению – у вас будет шанс добиться от окружающих давно желаемого.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
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