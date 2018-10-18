18.10.2018 19:55

Игорь Терехов: Мы будем заботиться о стадионах, не собирая денег с родителей

В Харькове вандалы повредили три новых стадиона.



//dozor.kharkov.ua

Вместо игровых элементов - голое место, вместо огромной кругообразной качели - одна основа. Так сейчас выглядит детская площадка в 145-й школе. Это часть нового стадиона, на котором только в прошлом месяце отпраздновали открытие.



Алексей, школьник:



"Вот здесь были качели, как в парке Горького, - веревочные, дети катались. Потом их кто-то порвал. Потом здесь были еще машины. Я считаю, что это хамское поведение, построили стадион для нас, а кто-то его берет и ломает нагло".

Сейчас на площадке, поврежденной вандалами, работают подрядчики. Рассказывают, что игровой комплекс разрушен более, чем наполовину. "Посчитайте, - рассказывает один из них, -"одни качели, вторые, третьи. Разве не видно - 80% нет, от того, что было. - Какую задачу вам поставили, что вы должны ...? - Переделать. Все новое ставится, все реставрируется".



По словам местных жителей, разрушали игровую площадку постепенно. Началось с забора, завершилось - исчезновением элементов.



Яна, местная жительница:



"Сделали дырку в заборе одну, вторую. Потом смотрю, нет качели. Нет канатов, нет ничего. Идем с ребенком после школы, она уже говорит, тут разломано, тут разломано. Разочарование полнейшее. Те, кто это сделал - вандалы. Зачем ломать? Не понимаю. То есть сначала все были рады, что есть новый классный стадион, потом его взяли и разломали".



И это не единственный стадион, который в этом году был открыт и уже пострадал от рук вандалов, говорят подрядчики. Такая же ситуация и со стадионами в 25-й и 82-й школах. Там тоже пришлось детский игровой комплекс реконструировать. Между тем, в горсовете уже ищут пути, каким образом и кто будет следить и ухаживать за всеми школьными стадионами, которые город возводит в рамках городской программы.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:



"Есть вопрос в гарантийном обслуживание и гарантийном ремонте этих школьных стадионов. Потому что в городе Харькове уже много стало школьных стадионов. Естественно, если убирать их возможно, то обслуживать их должно наше коммунальное предприятие и ни в коем случаи не собирать деньги на это с родителей. Поэтому наше коммунальное предприятие будет обслуживать эти стадионы. Ремонтировать в случае необходимости. К сожалению, есть случаи вандализма и об этом мы знаем. Об этом мы информируем правоохранительные органы".



В этом году в Харькове, согласно планам города, до конца года современные многофункциональные стадионы появятся в 26 учебных заведениях. В 21 школе и 5-ти детских садах. Львиная доля уже функционирует, остальные - готовится к открытию.