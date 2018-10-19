Спасатели ГСЧС Харькова получили государственные награды Украины (ФОТО)

18 октября, по случаю Дня защитника Украины, Министр внутренних дел Арсен Аваков вручил высокие награды спасателям ГСЧС.
В частности, медаль «За спасенную жизнь» получили Мирослав Шерстюк - начальник караула 8-й государственной пожарно-спасательной части г.. Харьков и Максим Винник.
Олег Грибовский и Сергей Гудыма получили медали "За безупречную службу" III степени, а Дмитрия Чукавин был награжден Орденом Даниила Галицкого. В то же время, медаль "За труд и доблесть" получил Валерий Бойко.
Кроме того, Орденами «За мужество» III степени отмечено Александра Вдовиченко - командира отделения Главного управления ДСНС в Винницкой области и водителя 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ДСНС Украины Игоря Щерба.
Также Глава МВД вручил спасателям почетные грамоты и грамоты Кабинета Министров Украины и Верховной Рады Украины.
В общем, в этот день за образцовое выполнение служебных обязанностей, профессиональные и слаженные действия во время ликвидации чрезвычайных ситуаций государственными наградами было отмечено 23-х офицеров и работников службы гражданской защиты.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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