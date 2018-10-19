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19.10.2018  08:50   

Спасатели ГСЧС Харькова получили государственные награды Украины (ФОТО)

18 октября, по случаю Дня защитника Украины, Министр внутренних дел Арсен Аваков вручил высокие награды спасателям ГСЧС.


//kharkiv.dsns.gov.ua

В частности, медаль «За спасенную жизнь» получили Мирослав Шерстюк - начальник караула 8-й государственной пожарно-спасательной части г.. Харьков и Максим Винник.

Олег Грибовский и Сергей Гудыма получили медали "За безупречную службу" III степени, а Дмитрия Чукавин был награжден Орденом Даниила Галицкого. В то же время, медаль "За труд и доблесть" получил Валерий Бойко.

Кроме того, Орденами «За мужество» III степени отмечено Александра Вдовиченко - командира отделения Главного управления ДСНС в Винницкой области и водителя 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ДСНС Украины Игоря Щерба.

Также Глава МВД вручил спасателям почетные грамоты и грамоты Кабинета Министров Украины и Верховной Рады Украины.

В общем, в этот день за образцовое выполнение служебных обязанностей, профессиональные и слаженные действия во время ликвидации чрезвычайных ситуаций государственными наградами было отмечено 23-х офицеров и работников службы гражданской защиты.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  спасатель, награда, харьков, вручение
 
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