19.10.2018 09:01

С каждой проверки по тысяче штрафа

Специалисты ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области контролируют соответствие характеристик пиротехнической продукции установленным нормам безопасности.



// facebook

С начала 2018 специалистами Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области было проведено 17 проверок характеристик пиротехнической продукции.

По результатам этих проверок приняты административно-хозяйственные санкции в виде штрафов за общую сумму 16 575 грн. и вынесено 15 решений о принятии ограничительных корректирующих мер в виде приведения продукции в соответствие с установленными требованиями безопасности, устранение формального несоответствия и временного запрета предоставления продукции на рынке.