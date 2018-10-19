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19.10.2018  09:01   

С каждой проверки по тысяче штрафа

Специалисты ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области контролируют соответствие характеристик пиротехнической продукции установленным нормам безопасности.


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С начала 2018 специалистами Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области было проведено 17 проверок характеристик пиротехнической продукции.

По результатам этих проверок приняты административно-хозяйственные санкции в виде штрафов за общую сумму 16 575 грн. и вынесено 15 решений о принятии ограничительных корректирующих мер в виде приведения продукции в соответствие с установленными требованиями безопасности, устранение формального несоответствия и временного запрета предоставления продукции на рынке.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пиротехника, харьков, проверка, штраф
 
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