С каждой проверки по тысяче штрафа

Специалисты ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области контролируют соответствие характеристик пиротехнической продукции установленным нормам безопасности.
С начала 2018 специалистами Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области было проведено 17 проверок характеристик пиротехнической продукции.
По результатам этих проверок приняты административно-хозяйственные санкции в виде штрафов за общую сумму 16 575 грн. и вынесено 15 решений о принятии ограничительных корректирующих мер в виде приведения продукции в соответствие с установленными требованиями безопасности, устранение формального несоответствия и временного запрета предоставления продукции на рынке.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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