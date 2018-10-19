19.10.2018 09:40

В Харькове состоялась координационное совещание по вопросам недопущения межрелигиозных конфликтов (ФОТО)

Рабочая встреча представителей правоохранительных структур, облгосадминистрации и духовенства по вопросам недопущения межрелигиозных конфликтов на территории Харьковской области состоялась 18 октября в ГУНП в Харьковской области.



://hk.npu.gov.ua

Фото рабочей встречи

С целью обеспечения правопорядка на территории области и недопущения межрелигиозных конфликтов работники полиции, Управления Службы безопасности Украины, руководители облгосадминистрации, работники Восточного регионального управления Государственной пограничной службы, Харьковского пограничного отряда, Управление патрульной полиции, Управление полиции охраны в Харьковской области, регионального подразделения киберполиции и представители церквей разных конфессий обсудили методы взаимодействия для предотвращения любых онфликтним ситуаций на религиозной почве.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олега Беха, Харьковщина всегда была многонациональной и мирной территорией.

«В нашей области мирно уживаются представители разных народов и религий. В регионе гарантирована свобода мировоззрения и вероисповедания, - отметил Олег Бех. - На сегодня религиозные ячейки занимают важное место в жизни харьковской территориальной общины - помогают малоимущим, больным и одиноким, решают социальные проблемы и поддерживают людей, нуждающихся в помощи».

Полицейские проводят превентивные мероприятия с целью недопущения нарушений публичной безопасности и обострение социальных конфликтов, своевременного выявления радикально настроенных граждан, которые могут осуществлять разжигания межрелигиозных конфликтов. Полицией обеспечен постоянный мониторинг ситуации в области и запланированы встречи руководителей полиции на местах с настоятелями храмов и церквей для обсуждения проблемных вопросов.

Также Олег Бех обратился к представителям конфессий с просьбой своевременно информировать полицию о конфликтах или потенциальных правонарушителей, чтобы полицейские могли вовремя и эффективно предотвратить совершение противоправных действий.

Полиция Харьковщины призывает граждан решать конфликтные ситуации исключительно правовыми методами, не разжигать религиозной вражды и соблюдать действующее законодательство.

В свою очередь полицией совместно с другими правоохранительными структурами будут приняты все необходимые меры по обеспечению правопорядка и соблюдения прав граждан, независимо от их вероисповедания.