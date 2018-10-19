19.10.2018 10:50

Субсидии будут, но не для всех – получить транш МВФ важнее

Рада приняла проект бюджета-2019. Средства на субсидии на 15 млрд меньше от прошлогоднего бюджета. Какой курс доллара и минимальная зарплата заложены?



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Курс гривны, заложенный в госбюджете будет составлять 29,40 грн за доллар. Минимальная зарплата вырастет на 12% и будет составлять 4 тыс. 173 грн, инфляция - 7,4%. И.о. министра финансов Оксана Маркарова, которая представила законопроект в парламенте, заявила, что главный финансовый документ сбалансирован. Тем не менее, в него еще будут вноситься изменения, добавила Маркарова.

Спешка с принятием бюджета связана с Международным валютным фондом.

На следующий транш Украина может рассчитывать лишь после окончательного принятия госбюджета. И не просто принятие, а именно такого варианта, который удовлетворил бы МВФ.

Ведь бюджет, как и цены на газ, - ключевые обязательства, которые пообещала выполнить Украина.