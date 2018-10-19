19.10.2018 11:59

Проверки харьковского бизнеса в 2019 году станут рискоориентированными

Инспекционная система в Украине трансформируется в направлении рискоориентированного подхода. Теперь инспекционные органы фокусируются на прозрачной оценке субъектов хозяйствования и предотвращении рисков, а бизнес - знать когда и почему к нему приедет инспектор - Гройсман.



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Харьковчанам доступен уже запущенный интегрированный портал inspections.gov.ua с рядом инструментов для прозрачного и предсказуемого онлайн-взаимодействия государство - бизнес.

26 инспекционных органов из 33 сейчас уже включились в работу на портале и открыли информацию о своих проверки. По состоянию на октябрь 2018 года в единой системе опубликовано почти 250 тыс. планов и около 48 тыс. результатов уже проведенных проверок. Продолжается процесс утверждения новых критериев риска, что позволит эффективнее планировать меры контроля.

17 октября Офис эффективного регулирования BRDO при поддержке инициативы EU4Business \ FORBIZ представил первые результаты внедрения реформы и дальнейшие шаги реализации при Инспекционного форума «# Перевирок.NET».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что целью правительства является полноценное внедрение с начала 2019 рискоориентированной модели проверки бизнеса.

Важность построения прозрачной инспекционной системы для дальнейшего внедрения реформ в Украине отметил Посол, Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли: «Способность государственных институтов, в том числе прозрачная эффективная система контроля, является базовой составляющей благоприятного бизнес-климата. Бизнес развивается тогда, когда действуют понятные предсказуемые правила на рынке. Тогда он может лучше планировать свою деятельность, достигать лучших результатов, выходить на международные рынки и способствовать развитию экономики страны в целом ».

Весной Правительство утвердило новую методологию управления рисками, задача инспекций - определить перечень опасностей для каждой сферы контроля и разработать комбинацию критериев для выявления рисков и разумного планирования проверок. Наибольший прогресс в этом пока продемонстрировали контролирующие органы в сфере пожарной и техногенной безопасности, охранной деятельности и туризма.

«Целью новой системы должно быть управление рисками, а не бездумная фиксация нарушений, выявляемых сегодня в 99% проверок. Мы создаем интегрированный портал - BigData со всем массивом данных и возможностью их анализа. Бизнес должен обладать четкой исчерпывающей информацией о требованиях при проверках и возможности снижения рисков своей деятельности. Это существенно уменьшит поле для злоупотреблений и сделает работу системы более разумной и прогнозируемой », - убежден Председатель BRDO Алексей Гончарук.

Это даст возможность рейтинговать субъекты и объекты хозяйствования по баллом рискованности в каждой сфере, чтобы сосредоточиться на предупреждении опасностей для наиболее рисковых.

Еще одна важная задача новой инспекционной системы - ориентированность на налогоплательщика. С этой целью на инспекционного портале создается «Кабинет управления рисками» с рядом инструментов:

- календарем запланированных проверок;

- историей проведенных проверок и их результатами;

- исчерпывающими чек-листами - требованиями к предпринимателям, с возможностью самоконтроля по каждой потенциальной опасности;

- возможностью оценить качество работы инспектора, который станет основой для рейтинга инспекций;

- возможность указать на обременительность конкретных требований, мешают работать. Это станет основой для их просмотра, чтобы уменьшить регуляторную нагрузку на бизнес.

Ознакомиться с инструментами Инспекционного портала в тестовом режиме можно на www.inspections.gov.ua

Полноценно они станут доступными для использования с 1 января 2019 года. Для этого инспекции до конца текущего года должны утвердить формы актов проверок нового образца и обнародовать информацию о проверках. В ноябре этого года Министерство экономического развития и торговли Украины при поддержке Проекта USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS» начинает работу над модернизацией Инспекционного портала.