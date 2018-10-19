Главная Новости Власть Игорь Терехов: Мы готовы полноценно включить отопление в домах, когда понизится температура
19.10.2018  12:21   

Игорь Терехов: Мы готовы полноценно включить отопление в домах, когда понизится температура

Пятый день отопительного сезона в Харькове. Как и планировалось, к системам теплоснабжения начали сначала подключать всю социальную сферу.


// Городской Дозор

В настоящее время почти полностью подключены школы и детские сады. В медицинских учреждениях этот показатель около 75%. А вот насчет жилищного фонда, то в некоторые дома тепло уже подали, к другим –  потом, тем более, что и погода вносит свои коррективы.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:
Мы подаём теплоноситель в дома, в школы, детские садики, больницы. Но жители сегодня просят нас не включать отопление в полном объёме, потому что ещё тепло на улице и понятно, что с существующими тарифами людям не выгодно, чтобы мы включали отопление. Поэтому мы подаём теплоноситель, но полноценно включим отопление в городе Харькове, когда температурный режим понизится, трое суток суточная температура будет +8°С, мы готовы к этому. В таком случае мы, конечно, в полном объеме сразу развернём подачу тепла в жильё.

По состоянию на вечер 18 октября с горячими батареями были 87% школ и 96% детских садов Первой столицы.

В классах 78-й школы большинство детей в рубашках с коротким рукавом, поскольку в школе стартовал отопительный сезон. На градуснике почти +25. И так во всех 37 классах.

Вера Сытник, учитель начальных классов:
Отсутствующих учеников у нас нет. Вы видите - 37, и все сидят. Так что нам отопление включили как раз вовремя. Вот мы вышли после праздничных дней.

Отопительный сезон, говорит руководство школы, у них начался еще в понедельник. Родители довольны.

Татьяна, мать школьников:
Это была хорошая новость для нас, родителей, в школе включено отопление. Спасибо Геннадию Адольфовичу за это. Ну и обычный на первом месте комфорт детей, тепло. Родители довольны. У нас двое детей, учатся в 11-м, в 1-м, поэтому мы довольны. Все очень хорошо.

Системы проверены, в классах тепло, батареи частично заменены на новые, так убеждают в 78 школе, к сильным морозам полностью готовы.

Александр Бендюк, директор школы №78:
В этом году за средства городского совета нам заменили 53 окна. У нас стало комфортно, уютно. Правое крыло у нас уже полностью заменено. В классах у нас уже давно заменены окна, поэтому мы с каждым годом все лучше и лучше подготавливаемся к новому отопительному сезону.

Тэги:  отопительный сезон, терехов, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.10 ЖКХ Реконструкция тепломагистрали на улице Рыбалко – на завершающей стадии (ФОТО) 16.10 ЖКХ Стал известен график подключения тепла в Харькове 12.10 Власть Игорь Терехов: Вечером на Алексеевке появится горячая вода, а с понедельника в Харькове стартует отопительный сезон
 
 

Видео

Харьковчане вспоминают погибших в аварии на Сумской, которая случилась год назад
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 