19.10.2018 12:21

Игорь Терехов: Мы готовы полноценно включить отопление в домах, когда понизится температура

Пятый день отопительного сезона в Харькове. Как и планировалось, к системам теплоснабжения начали сначала подключать всю социальную сферу.



// Городской Дозор

В настоящее время почти полностью подключены школы и детские сады. В медицинских учреждениях этот показатель около 75%. А вот насчет жилищного фонда, то в некоторые дома тепло уже подали, к другим – потом, тем более, что и погода вносит свои коррективы.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Мы подаём теплоноситель в дома, в школы, детские садики, больницы. Но жители сегодня просят нас не включать отопление в полном объёме, потому что ещё тепло на улице и понятно, что с существующими тарифами людям не выгодно, чтобы мы включали отопление. Поэтому мы подаём теплоноситель, но полноценно включим отопление в городе Харькове, когда температурный режим понизится, трое суток суточная температура будет +8°С, мы готовы к этому. В таком случае мы, конечно, в полном объеме сразу развернём подачу тепла в жильё.



По состоянию на вечер 18 октября с горячими батареями были 87% школ и 96% детских садов Первой столицы.



В классах 78-й школы большинство детей в рубашках с коротким рукавом, поскольку в школе стартовал отопительный сезон. На градуснике почти +25. И так во всех 37 классах.

Вера Сытник, учитель начальных классов:

Отсутствующих учеников у нас нет. Вы видите - 37, и все сидят. Так что нам отопление включили как раз вовремя. Вот мы вышли после праздничных дней.



Отопительный сезон, говорит руководство школы, у них начался еще в понедельник. Родители довольны.



Татьяна, мать школьников:

Это была хорошая новость для нас, родителей, в школе включено отопление. Спасибо Геннадию Адольфовичу за это. Ну и обычный на первом месте комфорт детей, тепло. Родители довольны. У нас двое детей, учатся в 11-м, в 1-м, поэтому мы довольны. Все очень хорошо.



Системы проверены, в классах тепло, батареи частично заменены на новые, так убеждают в 78 школе, к сильным морозам полностью готовы.



Александр Бендюк, директор школы №78:

В этом году за средства городского совета нам заменили 53 окна. У нас стало комфортно, уютно. Правое крыло у нас уже полностью заменено. В классах у нас уже давно заменены окна, поэтому мы с каждым годом все лучше и лучше подготавливаемся к новому отопительному сезону.