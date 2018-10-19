Главная Новости Власть Инициативы харьковчан будут включены в планы работ городской власти на следующий год - первый вице-мэр Игорь Терехов.
19.10.2018  15:15   

Инициативы харьковчан будут включены в планы работ городской власти на следующий год - первый вице-мэр Игорь Терехов.

Как всегда, на личном приеме первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова в повестке дня десятки вопросов. Чаще всего горожане обращаются с личными проблемами, которые требуют решения или уже и решены. Но не редки и обращения от групп харьковчан.


Фото с личного приема

«Мне отказали в субсидии. А теперь там все документы перепроверили. Спасибо Вам большое», - Ирина Якушко жительница дома №102 по ул. Сущенский  

По опыту проведения личных приемов, значительная часть обратившихся представляет интересы соседей, целого дома или даже ряда домов на улице.

Яркий пример – обращение Владимира Лысенко, жителя дома №8 по ул.Власенко: «Деревья выкорчевали, попилили. По поводу канализации, освещение уже давно сделали, я как не хожу, забываю спасибо сказать. А теперь по поводу кровли Власенко, 8, отливы, водосточные трубы, по стенам течет, карниз надо ремонтировать».

И таких вопросов, отмечает Игорь Терехов, немало. Все они берутся на контроль и включаются в план ближайших работ.

«Мы, по возможности, делаем очень много ремонтов крыш, входных групп, подъездов, благоустройство территорий. Но тем не менее, сегодня есть проблемы, которые жители перед нами ставят.  Мы, вместе с районными администрациями, с соответствующими Департаментами,  эти вопросы планомерно решаем, в соответствие с возможностями городского бюджета. Они, конечно, не безграничны.  Мы решаем те или иные вопросы, в т.ч. и вопросы протекающих кровель.  Впрочем, кроме проблем - еще масса вопросов и предложений по улучшению инфраструктуры города, его благоустройства для идеального порядка и еще большего комфорта и внедрение интересных проектов и мероприятий», - подчеркнул первый заместитель Харьковского городского головы.

Самое основное достижение городской власти, которое мы можем констатировать, это то, что ментальность людей перевернулась.  Харьковчане - это патриоты своего города. Харьковчане очень любят свой город и заботятся о нём и на приемы к чиновникам приходит очень много инициативных горожан. Причем приходят они с широким спектром инициатив.

«Все инициативы, которые выдвигаются перед городскими властями, очень тщательно анализируются. Если представители власт, с территориальной громадой понимают, что эта инициатива действительно должна быть воплощен в жизнь – она будет обязательно воплощена в жизнь», - подытожил Игорь Терехов.

В Харькове депутаты приступили к формированию бюджета-2019.  Как отмечает первый вице-мэр, уже составляются планы работы на следующий год, в том числе и с учетом заявок и инициатив харьковчан, согласно которым будут определены приоритетные направления деятельности городской власти, куда и будет направлено целевое финансирование.

 

 

 

 

Тэги:  прием, личный, харьков, терехов, граждане, просьбы. решения, бюджет
 
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