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19.10.2018  16:40   

Харьковская прокуратура взяла под особый контроль случаи производственного травматизма в регионе (ФОТО)

17.10.2018 года в прокуратуре Харьковской области проведен учебный семинар на тему «Особенности досудебного расследования и процессуального руководства по уголовным производствах, об уголовных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности производства, в том числе по фактам нарушения требований законодательства об охране труда».


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В семинаре приняли участие начальник управления надзора в промышленности и на объектах повышенной опасности Главного управления Гоструда в Харьковской области Вадим Гевоян и главный государственный инспектор отдела расследования, анализа и учета аварий и производственного травматизма Елена Зубкова.

Во время семинара с руководителями местных и районных прокуратур Харьковской области представителями ГУ Гоструда рассмотрены практические мероприятия и вопросы, касающиеся Порядка проведения расследования несчастных случаев на производстве, производственного травматизма на предприятиях Харькова и области, проблемные вопросы, возникающие при проведении специальных расследований несчастных случаев, а также обсуждены меры по взаимодействию при проведении расследований.

 

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  травма, производство, харьков, прокуратура, семинар, контроль
 
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