22.10.2018 10:42

На матч Лиги чемпионов в Харькове стянут больше двух тысяч силовиков

Работники полиции обеспечат порядок во время футбольного матча.



// Нацполиция

23 октября в 22:00 на стадионе «Металлист» состоится поединок 3-го тура Лиги чемпионов между командами «Шахтер» - «Манчестер Сити». Ожидается, что мероприятие посетят около 35 000 болельщиков.



Охрану публичной безопасности обеспечивать 1350 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Национальной гвардии, а также 600 сотрудников полиции из числа приданных сил - дополнительные экипажи патрульной полиции из других регионов Украины, курсанты высших учебных заведений МВД и ВСУ.



Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.