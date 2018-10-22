На матч Лиги чемпионов в Харькове стянут больше двух тысяч силовиков

Работники полиции обеспечат порядок во время футбольного матча.
23 октября в 22:00 на стадионе «Металлист» состоится поединок 3-го тура Лиги чемпионов между командами «Шахтер» - «Манчестер Сити». Ожидается, что мероприятие посетят около 35 000 болельщиков.
Охрану публичной безопасности обеспечивать 1350 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Национальной гвардии, а также 600 сотрудников полиции из числа приданных сил - дополнительные экипажи патрульной полиции из других регионов Украины, курсанты высших учебных заведений МВД и ВСУ.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
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Ночной дождь к утру закончится, небо просветлеет, но ненадолго. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером дождь начнется снова.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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