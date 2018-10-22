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22.10.2018  10:42   

На матч Лиги чемпионов в Харькове стянут больше двух тысяч силовиков

Работники полиции обеспечат порядок во время футбольного матча.


// Нацполиция

23 октября в 22:00 на стадионе «Металлист» состоится поединок 3-го тура Лиги чемпионов между командами «Шахтер» - «Манчестер Сити». Ожидается, что мероприятие посетят около 35 000 болельщиков.

Охрану публичной безопасности обеспечивать 1350 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Национальной гвардии, а также 600 сотрудников полиции из числа приданных сил - дополнительные экипажи патрульной полиции из других регионов Украины, курсанты высших учебных заведений МВД и ВСУ.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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