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22.10.2018  17:20   

22 октября харьковские предприниматели отчитались декларациями по НДС

Региональные фискалы были "приятно" удивлены 3,6 млрд. грн.


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В течение января - сентября 2018 Главным управлением ГФС в Харьковской области обеспечен сбор налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет в сумме 3567,7млн.грн. В фискальной службе региона отмечают положительную динамику по увеличению уровня декларирования и сбора налога на добавленную стоимость. Прирост поступлений составил 645,1млн.грн. или 22,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Такие показатели обеспечены, в частности, положительными тенденциями в экономике региона: по результатам декларирования в январе - сентябре текущего года в области наблюдается увеличение объемов реализации плательщиками НДС на 41,7 млрд. или 28,3% и начислений к уплате в бюджет на 632,8 млн.грн., или 22,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

Источник:   ГФС в Харьковской области
 Тэги:  налог, ндс, харьков, фискал, взыскание, штраф
 
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