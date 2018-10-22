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22.10.2018  19:37   

Проверки «пожарников» возвращаются

Государственными органами запланировано 143,4 тысячи проверок украинского бизнеса в 2019 году.


uzhgorod.net.ua
Фото: Проверка

Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными. В Харьковской области запланировано болше всего проверок, по сравнению сдругими областями Украины

Наиболее распространены проверки - от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.

Чаще всего проверять предприятия, которые занимаются сельским хозяйством, оптовой торговлей и предоставляют образовательные услуги.

Кроме частного бизнеса в этом году проверять также будут и государственные образовательные и медицинские учреждения.

Напомним, что в прошлом году произошло 27,1 тысячи проверок.

 

 

Источник:   Опендатабот
 Тэги:  проверка, харьков, предприниматель, пораторий, пожарник, налоговая, прокуратура
 
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