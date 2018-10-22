Проверки «пожарников» возвращаются

Государственными органами запланировано 143,4 тысячи проверок украинского бизнеса в 2019 году.
Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными. В Харьковской области запланировано болше всего проверок, по сравнению сдругими областями Украины
Наиболее распространены проверки - от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.
Чаще всего проверять предприятия, которые занимаются сельским хозяйством, оптовой торговлей и предоставляют образовательные услуги.
Кроме частного бизнеса в этом году проверять также будут и государственные образовательные и медицинские учреждения.
Напомним, что в прошлом году произошло 27,1 тысячи проверок.
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