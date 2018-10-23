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23.10.2018  10:19   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Бориса Ложкина

Мэр Харькова поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Бориса Ложкина.


liga.net

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 23 октября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Бориса Ложкина.

«Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии и вдохновения.

Пусть успех сопутствует Вам во всех делах, а профессиональный и жизненный опыт помогают эффективно реализовывать блестящие идеи и принимать мудрые решения. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, ложкин
 
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