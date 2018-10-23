23.10.2018 10:19

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Бориса Ложкина

Мэр Харькова поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Бориса Ложкина.



liga.net

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 23 октября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Бориса Ложкина.



«Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии и вдохновения.



Пусть успех сопутствует Вам во всех делах, а профессиональный и жизненный опыт помогают эффективно реализовывать блестящие идеи и принимать мудрые решения. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении городского головы.