Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Бориса Ложкина

Мэр Харькова поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Бориса Ложкина.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 23 октября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Бориса Ложкина.
«Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии и вдохновения.
Пусть успех сопутствует Вам во всех делах, а профессиональный и жизненный опыт помогают эффективно реализовывать блестящие идеи и принимать мудрые решения. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении городского головы.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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