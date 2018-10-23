Когда переводят часы (постановление Кабмина)

Согласно постановления Кабинет министров Украины от 13.05.96 №509 на территории Украины определен следующий порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед

в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад .

Итак, этой осенью перевод часов состоится в ночь с субботы на воскресенье 28 октября .

Врачи и ученые, занимающиеся исследованиями физиологического и психологического состояния человека,