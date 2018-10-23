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23.10.2018  12:53   

Когда переводят часы (постановление Кабмина)

Перевод часов на зимнее и летнее время установлен постановлением кабинета Министров Украины. Поэтому ответ на вопросы, когда (какого числа) переводят часы, довольно простой.


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Согласно постановления Кабинет министров Украины от 13.05.96 №509 на территории Украины определен следующий порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

 в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед

в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад .

Итак, этой осенью перевод часов состоится в ночь с субботы на воскресенье 28 октября .

Врачи и ученые, занимающиеся исследованиями физиологического и психологического состояния человека,

выработали ряд простых рекомендаций , как более гармонично адаптироваться к новым временных условий и чувствовать себя более комфортно.

Интересно, что в сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов, сделав летнее время постоянным. Впрочем, уже в октябре этого же года отменила свое решение.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  перевод, харьков, часы, постановление, осенний. час
 
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