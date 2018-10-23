Когда переводят часы (постановление Кабмина)

Перевод часов на зимнее и летнее время установлен постановлением кабинета Министров Украины. Поэтому ответ на вопросы, когда (какого числа) переводят часы, довольно простой.
Согласно постановления Кабинет министров Украины от 13.05.96 №509 на территории Украины определен следующий порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:
в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед
в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад .
Итак, этой осенью перевод часов состоится в ночь с субботы на воскресенье 28 октября .
Врачи и ученые, занимающиеся исследованиями физиологического и психологического состояния человека,
выработали ряд простых рекомендаций , как более гармонично адаптироваться к новым временных условий и чувствовать себя более комфортно.
Интересно, что в сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов, сделав летнее время постоянным. Впрочем, уже в октябре этого же года отменила свое решение.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
влажн.:
давл.:
ветер: