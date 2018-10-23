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23.10.2018  13:51   

Только 2/3 учреждений дошкольного образования выполнили рекомендации Держпродспоживслужбы

В текущем году более трети отравлений была связана с учреждениями общественного питания и торговли - Алла Григоренко


Фото consumer.gov.ua

В течение 9 месяцев текущего года 35% вспышек острых кишечных заболеваний были связаны с объектами ресторанного хозяйства и торговли, а 14,4% со случаями заболевания в быту. Об этом заявила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Держпродспоживслужбы Алла Григоренко во время коллегии Службы по итогам 9 месяцев.

Начальник Управления отметила, что специалистам Держпродспоживслужбы необходимо активизировать сотрудничество с правоохранительными органами, усилить государственный надзор за пищевыми продуктами, поставляемых в детские учреждения.

Кроме того, Алла Григоренко отметила, что в ходе подготовки к новому учебному году должностные лица территориальных органов Держпродспоживслужбы приняли участие в проведении 22,3 тыс. Обследований по соблюдению требований санитарного законодательства в учебных заведениях.

Нарушение требований санитарного законодательства установлено почти в каждом третьем заведении (32%).

Установлены в ходе обследований заведений нарушения касались несоответствия питьевой воды требованиям санитарных норм и правил по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отсутствие соглашений на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации, незавершенности ремонтных работ, несвоевременного прохождения периодических профилактических медицинских осмотров работниками, режимов обучения и воспитания детей , нарушений при согласовании двухнедельного меню.

В адрес руководителей дошкольных учебных заведений было направлено 8 тыс. Предложений по укреплению материально-технической базы (из них выполнено 65%) и 14 тыс. Предложений к общеобразовательных учебных заведений с целью их приведения к требованиям санитарного законодательства.

Остаются под особым вниманием учебные заведения, работающие зимой на печном отоплении, из них 600 (5%) дошкольных учебных заведения и 1098 (7%) общеобразовательных учебных заведений, а также учебные заведения по соответствующему устройству санитарно-гигиенических помещений, усилить надзор за температурным режимом в осенне-зимний период.

Источник:   Держпродспоживслужба
 Тэги:  отравление, харьков, вода, питание, рекомендации
 
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