24.10.2018 08:26

Геннадий Кернес обсудил перспективы сотрудничества с вице-послом Великобритании

23 октября Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с заместителем посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Хелен Фейзи.



// city.kharkov.ua

Прибывшая в Харьков накануне матча «Манчестер Сити» - «Шахтер», британский дипломат отметила хорошую готовность города к большим спортивным событиям.

«Я третий раз в Харькове с начала своей работы в Украине, и с каждым разом заметно развитие инфраструктуры. Британские инвесторы заинтересованы в большем количестве реальной информации о возможностях сотрудничества. Также мы связываем большие надежды с открытием прямых авиарейсов отсюда в Соединенное Королевство, это путь культурного обмена и путь денег - туристических и инвестиционных», - отметила Хелен Фейзи.



«Мы работаем с ведущими финансовыми структурами, такими как Мировой банк и Европейский инвестиционный банк, имеем реальные дела с ними и хорошую репутацию. Это наше портфолио и для британского бизнеса. Что касается туристов, ваши визы доступны далеко не всем харьковчанам. Но сегодня вы увидете, что болельщики тут ничем не уступают прославленным английским фанатам», - сказал Геннадий Кернес в ходе встречи.