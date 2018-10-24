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24.10.2018  08:26   

Геннадий Кернес обсудил перспективы сотрудничества с вице-послом Великобритании

23 октября Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с заместителем посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Хелен Фейзи.


// city.kharkov.ua

Прибывшая в Харьков накануне матча «Манчестер Сити» - «Шахтер», британский дипломат отметила хорошую готовность города к большим спортивным событиям. 

«Я третий раз в Харькове с начала своей работы в Украине, и с каждым разом заметно развитие инфраструктуры. Британские инвесторы заинтересованы в большем количестве реальной информации о возможностях сотрудничества. Также мы связываем большие надежды с открытием прямых авиарейсов отсюда в Соединенное Королевство, это путь культурного обмена и путь денег - туристических и инвестиционных»,  - отметила Хелен Фейзи. 

«Мы работаем с ведущими финансовыми структурами, такими как Мировой банк и Европейский инвестиционный банк, имеем реальные дела с ними и хорошую репутацию. Это наше портфолио и для британского бизнеса. Что касается туристов, ваши визы доступны далеко не всем харьковчанам. Но сегодня вы увидете, что болельщики тут ничем не уступают прославленным английским фанатам», - сказал Геннадий Кернес в ходе встречи.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, встреча, харьков
 
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