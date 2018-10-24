24.10.2018 14:50

Праздничный подарок харьковским спасателям

Правительство, вне рамок общегосударственной программы, на четверть повысило на оклады служащих ГСЧС.



Фото: ru.tsn.ua

Каждый день пожарные спасают множество жизней – причем на данный момент в условиях нашей Родины делают это исключительно из добрейших побуждений, но вовсе не из-за высокой зарплаты.

К сожалению, за последнее время пожарники в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий не появляются.

Еще недавно зарплата спасателя, рискующего главным, что у него есть, ненамного отличалась о той, что получал работник коммунальной службы.

Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины, опубликовал 24 октября 2018 сообщение о повышении спасателям окладов.

«Кабинет Министров Украины в рамках повышения социальной защиты работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций одобрил повышение оплаты труда лиц рядового и начальствующего состава служб гражданской защиты, которые проходят службу в горных районах. Соответствующее решение принято на заседании правительства и поддержано единогласно. Повышение составит 25%» - подчеркивается в сообщении.