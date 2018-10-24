Праздничный подарок харьковским спасателям

Правительство, вне рамок общегосударственной программы, на четверть повысило на оклады служащих ГСЧС.
Каждый день пожарные спасают множество жизней – причем на данный момент в условиях нашей Родины делают это исключительно из добрейших побуждений, но вовсе не из-за высокой зарплаты.
К сожалению, за последнее время пожарники в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий не появляются.
Еще недавно зарплата спасателя, рискующего главным, что у него есть, ненамного отличалась о той, что получал работник коммунальной службы.
Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины, опубликовал 24 октября 2018 сообщение о повышении спасателям окладов.
«Кабинет Министров Украины в рамках повышения социальной защиты работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций одобрил повышение оплаты труда лиц рядового и начальствующего состава служб гражданской защиты, которые проходят службу в горных районах. Соответствующее решение принято на заседании правительства и поддержано единогласно. Повышение составит 25%» - подчеркивается в сообщении.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к заветной цели. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Середина недели будет холодной и мокрой. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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