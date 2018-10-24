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24.10.2018  15:20   

Харьковские госслужащие на протяжении ноября будут подвергнуты ВНО

Среди вопросов внешнего оценивания - владение одним из официальных языков Совета Европы и более высокие требования к компетенциям.


Фото istu.edu.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 24 октября утвердил распоряжение о проведении оценки результатов служебной деятельности в 2018 году глав администраций и государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории «А», назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Правительством, сообщил Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.

По его словам, впервые в течение ноября будет проводиться оценка результатов деятельности госслужащих этой категории, а это руководители, в т.ч., харьковских администраций,  исполнительных органов и их заместители. Подверке помимо языкового экзамена подвергнтся : управление изменениями, принятие эффективных решений, лидерство, коммуникация и взаимодействие, достижения результатов, стрессоустойчивость, управление эффективностью и развитие человеческих ресурсов, работа с информацией.

«В апреле этого года Правительство утвердило типовые задачи и ключевые показатели эффективности государственных служащих, занимающих должности руководителей центральных органов исполнительной власти, 2018 год. Теперь время подводить итоги - госслужащим финализировать отчеты и готовиться к оценочным собеседований », - сообщил Александр Саенко.

В частности, он добавил, что оценка должна проходить с учетом выполнения Плана приоритетных действий правительства на этот год. Результаты проведенного оценивания будут выноситься на рассмотрение Кабинета Министров Украины. «Современная система государственного управления - это прежде всего эффективная государственная служба, работает не на процессы, а на результат. Именно поэтому введение оценки и четких KPI (Key Performance Indicator), привязанных к реальным целям - это важный результат реформы госуправления », - резюмировал Александр Саенко.

Источник:   Правительственный порталл
 Тэги:  вно, харьков, госслужащий, постановление, оценка, владение
 
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