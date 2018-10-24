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24.10.2018  17:25   

Харьковчанам посоветовали, как избежать очередей за субсидиями

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал, как быстро оформить субсидию, при этом избегая огромных очередей.


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«У нас сущестуют разные возможности для того, чтобы люди подавали документы на субсидию. Это может быть личный прием в управлении социальной защиты населения, это может быть подача электронного заявления и декларации через сайт Министерства соцполитики. Человек может отправить заявление и декларацию по почте, это тоже вариант, с которым она может обратиться, подписав все необходимые документы. Около 29 тысяч заявлений, насколько мне известно, поданы через электронную форму. Но если там нет электронной цифровой подписи, то потом, уже во время посещения государственным социнспектором, они могут подписать, не посещая управление соцзащиты», - рассказал Рева.

Источник:   Андрей Рева
 Тэги:  субсидия, харьков, министр, совет, интервью
 
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