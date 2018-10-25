Суд по ДТП на Сумской: назначены дополнительные экспертизы

Специалисты Института им. Бокариуса должны подготовить результаты не позднее 2 ноября
На заседании 24 октября Киевский районный суд Харькова принял решение назначить дополнительные экспертизы по делу о смертельном ДТП на Сумской, пишет NewsRoom.
Судья Виктор Попрас частично удовлетворил ходатайство адвоката Геннадия Дронова и поручил экспертам Института им. Бокариуса выяснить, где находятся границы перекрестка, возможно ли их установить графически, а также определить место, где должен был остановиться водитель. Результаты должны быть готовы не позднее 2 ноября, однако по причине того, что этот день выпадает на пятницу, следующее заседание состоится позже - 7 ноября.
Адвокат Дронова Сергей Перепелица заявил, что решением суда он удовлетворен лишь частично.
«Если суд установил, что в Харькове эксперты немного недоработали, то зачем доверять этой же организации проведение дополнительных экспертиз? Ведь сами себе они противоречить не будут», - сказал после заседания защитник.
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