25.10.2018 09:22

Суд по ДТП на Сумской: назначены дополнительные экспертизы

Специалисты Института им. Бокариуса должны подготовить результаты не позднее 2 ноября



// NewsRoom

На заседании 24 октября Киевский районный суд Харькова принял решение назначить дополнительные экспертизы по делу о смертельном ДТП на Сумской, пишет NewsRoom.



Судья Виктор Попрас частично удовлетворил ходатайство адвоката Геннадия Дронова и поручил экспертам Института им. Бокариуса выяснить, где находятся границы перекрестка, возможно ли их установить графически, а также определить место, где должен был остановиться водитель. Результаты должны быть готовы не позднее 2 ноября, однако по причине того, что этот день выпадает на пятницу, следующее заседание состоится позже - 7 ноября.



Адвокат Дронова Сергей Перепелица заявил, что решением суда он удовлетворен лишь частично.



«Если суд установил, что в Харькове эксперты немного недоработали, то зачем доверять этой же организации проведение дополнительных экспертиз? Ведь сами себе они противоречить не будут», - сказал после заседания защитник.



Второй фигурант Алена Зайцева в очередной раз заявила о плохом самочувствии и ее увезла скорая.