Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Михаила Пилипчука

Сегодня - день рождения Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра Харькова, заместителя генерального директора КП «Харьковский метрополитен» Михаила Пилипчука.
Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 25 октября, поздравил с днем рождения Михаила Пилипчука – Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра Харькова, заместителя генерального директора КП «Харьковский метрополитен».
«Благодаря многолетнему плодотворному труду Вы заслужили авторитет, уважение и признание среди коллег и общественности нашего родного города.
Пусть Ваш жизненный опыт и деловые качества будут примером для молодого поколения, а поддержка близких придает сил и вдохновения. Крепкого здоровья и благополучия, мира и согласия Вам и Вашим родным!» - говорится в поздравлении городского головы.
День хорош для решения финансовых вопросов и проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Все то, за что вы давно собирались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Существенных осадков синоптики не обещают.
Каждый четвертый четверг октября во всем мире отмечают День без бумаги. Цель этого праздника – сохранение природных ресурсов, ведь бумагу делают из древесины.
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