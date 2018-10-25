Главная Новости Власть Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Михаила Пилипчука
25.10.2018  11:49   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Михаила Пилипчука

Сегодня - день рождения Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра Харькова, заместителя генерального директора КП «Харьковский метрополитен» Михаила Пилипчука.


karazin.ua

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 25 октября, поздравил с днем рождения Михаила Пилипчука – Почетного гражданина города Харькова, бывшего мэра Харькова, заместителя генерального директора КП «Харьковский метрополитен».

«Благодаря многолетнему плодотворному труду Вы заслужили авторитет, уважение и признание среди коллег и общественности нашего родного города.

Пусть Ваш жизненный опыт и деловые качества будут примером для молодого поколения, а поддержка близких придает сил и вдохновения. Крепкого здоровья и благополучия, мира и согласия Вам и Вашим родным!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, пилипчук
 
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